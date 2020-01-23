Burhaniye’de üniversitelilere av turizmi dersi

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Meslek Yüksekokulunda ilk kez konan Av Turizmi dersi ilgi gördü. Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ve Öğretim Görevlisi İlhan Deveci’nin öncülüğünde uygulamaya çıkan öğrenciler bereketli bir gün geçirdi.

Burhaniye Meslek Yüksekokulunda Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü öğrencilerine Av Turizmi dersi kondu. Küçükkuyu ve Altınoluk sahilinde dalış yapan ve olta atan öğrenciler, levrek, kefal ve çipura gibi balıklar yakaladı. Burhaniye Meslek Yüksekokulunda ilk kez av turizmi dersi konduğunu anlatan Müdür Prof. Dr. Oğuzhan İlban, av turizmini geliştirmek istediklerini söyledi. Altınoluk sahilinde geçtiğimiz yıllarda atılan yapay resiflerin balık çeşitliliğini artırdığını anlatan Prof. Dr. İlban, “Türkiye’de av turizmine yönelik alternatif yaklaşımlardan biri olan av turizmi dersini koyduk. Bu dersi de, bu konuda Türkiye’de önemli yeri olan Öğretim Görevlisi İlhan Deveci vermektedir. Altınoluk ve Küçükkuyu kıyılarında levrek, kefal, çipura ve barbun gibi balık çeşitleri çıkmaktadır. Yaptığımız uygulamalar da verimli geçiyor. Altınoluk yöresinde balık çeşidi ve sayısı yapay resifler sayesinde arttı. Burhaniye kıyılarında da yapay resif atma girişimleri var. İnşallah, kıyılarımızda balık çeşidi ve sayısı artacak. Yapay resifler sayesinde olta balıkçılığı ve dalış turizmi de gelişecek” dedi.

BALIKESİR 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:50

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