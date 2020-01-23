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Vali Yazıcı Japonya Başkonsolosunu ağırladı Vali Yazıcı, Japon turistleri Balıkesir'e davet etti

İHA

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'yi makamında ağırladı. Vali Yazıcı Japon turistleri Balıkesir'de tatil yapmaya davet etti.

Vali Yazıcı Japonya Başkonsolosunu ağırladı Vali Yazıcı, Japon turistleri Balıkesir'e davet etti

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'yi makamında ağırladı. Vali Yazıcı Japon turistleri Balıkesir'de tatil yapmaya davet etti.
Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette iki ülke arasındaki köklü ilişkilere vurgu yapıldı. Balıkesir'de bulunmaktan ve dostça karşılamadan dolayı mutluluk duyduğunu belirten İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine daha da katkı yapmak arzusu içinde olduklarını ifade etti.
Balıkesir temasları kapsamında Vali Ersin Yazıcı'ya bir ziyaret gerçekleştiren Hisao Nishimaki, çalışmaları hakkında bilgi verdi. 20 yıl önce de İstanbul'da görev yaptığını ifade eden Nishimaki, Türkiye'nin çok değişmiş olduğunu vurguladı. Türkiye'yi çok uzun zamandır tanıdığını ifade eden Hisao Nishimaki, "Türkiye'yi çok seviyorum ve ikinci vatanım diyebilirim. Türkiye ve Japonya arasında her zaman sıcak ve köklü ilişkiler olmuştur. Bizler de kişi ve kurumlar olarak bu ilişkilere katkı koyabilirsek çok mutlu oluruz. Ayrıca çalışmalarınızda uzmanı olduğumuz konularda her zaman destek vermeye hazırız" diye konuştu. Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun sonsuz olduğunu vurgulayan Nishimaki, "Japonya ve Türkiye iki devlet, tek yürektir." ifadesini kullandı.
Vali Yazıcı, "Japon turistleri Balıkesir'e davet etti"
Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada ziyaretten ve Başkonsolos Nishimaki'yi Balıkesir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkonsolos Nishimaki'nin güzel bir Türkçeyle konuştuğu için mutlu olduğunu ifade Vali Yazıcı ise, Türkiye ve Japonya'nın iki dost ülke olduğunu vurguladı.
"Şimdi Balıkesir Zamanı" diyerek Balıkesir hakkında konuğuna bilgi veren Vali Yazıcı, tarih, kültür, tarım ve turizm kenti Balıkesir'e Japon turist gelmesi için Başkonsolos Nishimaki'den destek istedi. "Seyahat rotanızı Balıkesir'e de çevirin" ifadelerini kullanan Vali Yazıcı, Japonya'nın kültürüyle ve kadim gelenekleriyle Türkiye ile örtüşen değerleri olduğunu ifade etti. Balıkesir'in tarım, sanayi, turizm alanında potansiyeli olan bir kent olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Japonya ile dostluğu turizm alanında da pekiştirmek istiyoruz. İlimiz, verimli toprakları, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri yönünden zengin bir yapıya sahiptir. Balıkesir, ayrıca binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kenttir. Söz konusu medeniyetlerden de bizlere intikal etmiş son derece zengin bir tarih ve insanlık mirasına sahip eserleri de bünyesinde barındırmaktadır. Bitki örtüsü çok zengindir. İklimlerin geçiş bölgesidir. Coğrafi özellikleri ile herkesin görmesi gereken bir şehirdir. Balıkesir'de tarih ve arkeolojik kültürel değerleri bizzat gözlemleme şansınız olacak. Şehrimizde gezilebilecek çok önemli turistik bölgelerimiz mevcut. Japon dostlarımız bu şehirden keyif alacaklardır. Aynı zamanda bir sanayi şehriyiz. Ülke ekonomisine katkıda bulunulmaktadır. Türkiye'nin önemli üretim tesisleri burada yer almaktadır. Bu il kalıcı ya da geçici olarak gelen herkese kucak açmıştır. Gelenleri en büyük zenginlik unsuru olarak görmüştür. Yemyeşil doğası, 'Türkiye'yi Doyuran İl' misafirlerine hoş geldin demesini bilir. Balıkesir'in insanı sıcaktır, sevecendir, samimidir, misafirperverdir. Balıkesir'i cümlelerle anlatmak çok zor, çünkü Balıkesir birçok yönü ile öne çıkan bir şehirdir"diye konuştu.

BALIKESİR

23 Ocak 2020 Perşembe

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