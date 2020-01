Balıkesir'de Futsal'ın şampiyonu İMBK oldu

Gençleri spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan korumak ve sağlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla her yıl düzenlenen okul spor müsabakalarına bu yılda ilgi büyük oldu.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen bu turnuvalara okullar ve öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Bu kapsamda 11 Aralık 2019 Tarihinde başlayan ve geçtiğimiz günlerde sona eren Liselerarası Futsal Maçları büyük bir heyecana sahne oldu. İl genelinde toplam 74 takımın katıldığı turnuvada İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ipi göğüsleyerek şampiyon oldu ve Balıkesir'i bölge maçlarında temsil etme hakkını kazandı.

Merkezden 33, Marmara bölgesinden 20 ve Körfez bölgesinden 21 takımla toplam 8 grupta başlayan müsabakalar sonunda dört takım yarı finale kaldı. Yarı finalde Hacı İlbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini yenen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiyle 15 Temmuz Anadolu Lisesini eleyen Susurluk 5 Eylül Anadolu Lisesi finalde karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen final maçında rakibini 42 yenen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyonluğa ulaştı. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan İMKB gençleri, coşkularını arkadaşları ve hocalarıyla paylaştı.

Maçın ardından düşüncelerini aldığımız takım antrenörü ve İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Aydın Avcı; “öğrencilerimiz uzun zamandır sürdürdükleri yorucu çalışmaların meyvesini aldı. Sadece okulumuz değil bütün takımlar he türlü çekişmeye rağmen herkese örnek olacak bir centilmenlikle mücadele ettiler. Bu bağlamda bütün sorumlu öğretmen arkadaşlarımı ve gençlerimizi kutluyorum. İMKB Ailesi olarak bizler her türlü sportif faaliyette yer almayı ve gençlerimizi spora teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Takımımıza destek olan ve maçlarda bizi yalnız bırakmayan bütün öğrenci, öğretmen ve idarecilerimize takımımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Geçtiğimiz öğretim yılı sonunda 100. Yıl’daki görev süresini tamamlayarak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine atanan Okul Müdürü Ayhan Kılıç ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “fiziksel, ruhsal, sosyal ve kültürel gelişimleri eksik olan öğrencilerin akademik gelişimleri de eksik olur. Bu bilinçle okul olarak her türlü sosyal ve sportif faaliyetin içinde aktif olarak yer almak istiyoruz. Öğrencilerimiz il şampiyonu olarak bizleri gururlandırdılar. Turnuvada başarıdan daha önemli olan konu ise maçların büyük bir sportmenlik çerçevesinde ve dostça sona ermesidir. Bu başarılarımızın artarak devam edeceğine ve kısa süre içinde akademik başarıya da yansıyacağına inanıyoruz. Başta beden eğitimi öğretmenlerimiz olmak üzere öğrencilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

