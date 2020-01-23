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Ayvalık’ta 18 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık’ta 18 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre; sabah saat 10.00 sıralarında Ege Denizi’nde görev yapan Sahil Güvenlik ekipleri bir lastik botun içerisinde bir gurup düzensiz göçmenin Ayvalık açıklarından Midilli Adası’na doğru gitmekte olduğunu fark etti. Hemen harekete geçen ekipler, lastik botu durdurarak içerisindeki 12 Suriye ve 6 Filistin uyruklu toplam 18 düzensiz göçmeni ele geçirdi. Ayvalık’ın Cunda Adası’na getirilen 8’i çocuk, 3’ü kadın 18 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

BALIKESİR

23 Ocak 2020 Perşembe

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