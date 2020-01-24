Terör örgütü propagandası yapan 3 kişi yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde terör örgütü propagandası yapan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, TEM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığından oluşturulan özel ekipler tarafından DHKP/C, THKO, THKP/C ve DEVYOL terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propaganda faaliyetlerini yaptığı tespit edilen Edremit İlçe Merkezinde ikamet eden S.Ö., S.Ç., ve H.U. isimli şahıslar hakkında Edremit Terör Savcısının talimatı gereği işlem yapıldı.

BALIKESİR 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:50

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