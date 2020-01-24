Ayvalık’ta 26 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekiplerce kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları dahilindeki Sarımsaklı plajları açıklarında bir lastik botun motorunun bozulması neticesinde düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçerek 26 Afganistan uyruklu şahısları kurtardı. İnsanî yardımların da yapıldığı ve aralarında 18 çocuk ile 6 kadın bulunan toplam 26 mülteci hakkında işlemlerin başladığı öğrenildi.

BALIKESİR 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:50

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