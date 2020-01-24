Uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, ‘Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu’ toplantısı düzenlendi.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık’ın başkanlığında kaymakamlık makamında yapılan toplantıya Erdek Cumhuriyet Başsavcısı Esat Sevmiş, Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, İlçe Jandarma Komutanı Halil İbrahim İlanku, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Üsteğmen Hakan Uçlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, İlçe Sağlık Müdürü Mahmut Ekiz, İlçe Müftüsü Adem Eser, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selman Koçu ve diğer kurul üyeleri katıldı. Erdek İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen toplantıda, uyuşturucuyla mücadelede mevcut durum, mevcut risk haritası, tespit edilen yeni gelişmeler ve alınması gerekli tedbirler görüşülerek, sonrası için yapılacak faaliyetlerle alakalı kararlar alındı.

BALIKESİR 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:50

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:24

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.