3. Ulusal cimnastik şenliği yapıldı

Balıkesir 3. Ulusal cimnastik Şenliği ile 11 ilden, 30 kulüp ve 493 sporcunun katılımı ile Karesi ilçesinde yapıldı.

Karesi Kaymakamlığı koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğü, Cimnastik İl Temsilciliğinin ortaklığında yapıldı.Gençlerin yarışma heyecanı yaşamaları, centilmenliği, fair play duygusunun öğrenmeleri için farklı illerden yüzlerce çocuk Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Şehit Turgut Solak Spor Salonunda kıyasıya yarışarak, yeteneklerini sergilediler. Şenlikte veliler ile minik cimnastikçilerin heyecanı ve mücadelesi görülmeye değerdi.

Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir “Böyle bir organizasyonun yapılması dolayısıyla memnuniyetini dile getirerek, farklı şehirlerden gelen sporculara ve velilere teşekkür ederek organizasyonda emeği geçenleri kutladı."

2 gün devam eden organizasyon sonucunda tüm sporculara katılım belgesi ve madalya verilerek, dereceye giren sporcu ve takımlara kupa ve madalya takdim edildi.

BALIKESİR 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:50

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:24

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.