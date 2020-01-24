Manyas’ta vatandaş aşıya önem veriyor

Manyas Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ilçe genelinde vatandaşların aşılara önem verdiğini açıkladı. Dr. Yusuf Vakitsayan okullarda aşılama işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Manyas’ta Aile hekimleri tarafından bebeklik, çocukluk çağı aşılamaları ve gebelere yönelik aşı çalışmaları yapıldığı belirtilirken, bu aşıların (verem), Hepatit B, çocuk felci, pnömokok aşısı, KKK (kızamıkkızamıkçıkkabakulak), dörtlü karma difteriboğmacatetanozçocuk felci, Difteritetanoz, Hepatit A ve Suçiçeği olduğunu söyleyen Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Yusuf Vakitsayan, bunların bakanlık tarafından yapılması zorunlu kılınmış aşılar olduğunu vurguladı. Ayrıca Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ulusal aşı kampanyası kapsamında okul çağında ki çocuklara aşılama çalışmaları yapıldığını belirten Vakitsayan, bu kapsamda yaklaşık 161 1. Sınıf öğrencisinin 156’sına DaBT İPA ve KKK aşısı yapıldığını, 224 8. Sınıf öğrencisinin 219’una ise difteritetanos aşısı yapıldığını söyledi.

Dr.Yusuf Vakitsayan, son dönemde Dünya’da ve Türkiye’de neredeyse tamamen yok olmaya başlamış olan kızamık vb aşı ile önlenebilir bulaşıcı hastalıklarda bir takım artışlar yaşandığını, henüz Manyas’ta bu hastalıkların görülmediğini belirtirken, yapılan aşı çalışmalarına gerekli önem verilirse ve halk bu konuda yeterince hassas davrandığında bu vakalar görülmeyeceğini söyledi. Vakitsayan “Sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyorsak mutlaka aşılarımızı zamanında yaptırmalıyız. Halkımızı aşı konusunda daha hassas olmaya davet ediyoruz” dedi.

BALIKESİR 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:50

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:24

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.