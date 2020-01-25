Günlük kiralanan evlere operasyon

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada sayıları hızla artan günlük ve saatlik ev kiralamaya yönelik denetimler artırıldı.

Balıkesir il genelinde 248 ekip 552 personel tarafından kiralık araç firmaları ile günü birlik kiralanan evlere yönelik yapılan uygulamalarda 102 günübirlik konaklama yeri, 73 özel öğrenci barınma faaliyeti gösteren yer ile 104 kiralık araç firması denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde 6 kiralık araç firmasına 9 bin 774 lira para cezası ile 5 günübirlik konaklama yerine toplam 36 bin 837 lira para cezası uygulandı.

BALIKESİR 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:26

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:26

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.