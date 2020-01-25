Ayvalık’ta bir büfede çıkan yangında küle döndü

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan yangında bir ahşap büfe küle döndü.

Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı plajlarındaki ahşap bir büfede sabah saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olan, kış sebebiyle faal olmayan büfenin içerisinde yaz döneminde şezlong ve şemsiye kiralayan bir girişimciye ait tüm malzemeler alevler arasında kalarak küle döndü.

Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’nin müdahalesine rağmen kullanılmaz hale gelen büfenin bir kundaklama sonucunda küle dönmüş olabileceği üzerinde durulduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

BALIKESİR 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:49

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