Ayvalık’ta 47 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.30 sıralarında Ege Denizi’nde devriye nöbetin yapan Sahil Güvenlik ekipleri, bir lastik bot içerisinde bir grup göçmenin Ayvalık’ın Çıplak Adası açıklarından Midilli Adası’na gitmekte olduğunu fark etti. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri lastik botu durdurarak, içindeki 40 Suriyeli, 7 Somali uyruklu düzensiz göçmeni ele geçirdi.

Yakalanan 13’ü çocuk, 13’ü kadın olmak üzere 47 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldı.

BALIKESİR 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:49

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