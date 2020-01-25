Otomobillerden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otomobillerden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobillerden hırsızlık yaptığı belirlenen ve polis ekiplerince gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Otomobillerden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde otomobillerden hırsızlık yaptığı belirlenen ve polis ekiplerince gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit’te farklı tarihlerde meydana gelen otodan hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı olayları üzerine yapılan detaylı kamera incelemesinde bir araç plakası şüpheli olarak tespit edildi. Şüpheli S.B’nin para vaadi ve tehdit ile diğer İ.Z., D.C. ve Y.D.’yi azmettirerek belirlediği araçlardan çeşitli marka ve modellerden ses sistemleri çaldırdığı ve bunları para karşılığı sattığı tespit edildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri savcılık talimatıyla operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 kişi yakalandı. S.B., İ.Z. ve D.C. gözaltına alındı ve emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Burada nöbetçi mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklandı. Olayla ilgili olarak Y.D. ise emniyet güçleri tarafından firari olarak aranıyor.

BALIKESİR

25 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:49
  • GÜNEŞ 08:16
  • ÖĞLE 13:26
  • İKİNDİ 16:02
  • AKŞAM 18:26
  • YATSI 19:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık’ta 47 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 47 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık’ta bir büfede çıkan yangında küle döndü
YEREL HABERLER Ayvalık’ta bir büfede çıkan yangında küle döndü
Balıkesir'de kaçak sigara satan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de kaçak sigara satan şahıs yakalandı
Günlük kiralanan evlere operasyon
YEREL HABERLER Günlük kiralanan evlere operasyon
Basın emekçisi İbrahim Suluban vefat etti
YEREL HABERLER Basın emekçisi İbrahim Suluban vefat etti
Manyas’ta vatandaş aşıya önem veriyor
YEREL HABERLER Manyas’ta vatandaş aşıya önem veriyor
3. Ulusal cimnastik şenliği yapıldı
YEREL HABERLER 3. Ulusal cimnastik şenliği yapıldı
Belediye personeline ‘Atık Geri Dönüşüm’ konulu eğitim
YEREL HABERLER Belediye personeline ‘Atık Geri Dönüşüm’ konulu ...
Bilecik´te aranan 3 kişi yakalandı, kalaşnikof ele geçirildi
YEREL HABERLER Bilecik´te aranan 3 kişi yakalandı, kalaşnikof ele ...
Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu Ayvalık’taki evi önünde anıldı
YEREL HABERLER Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu Ayvalık’taki evi önünde ...
Kaymakam Sırmalı; “Devletimiz her zaman şehit ailelerinin yanındadır”
YEREL HABERLER Kaymakam Sırmalı; “Devletimiz her zaman şehit ...
Uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı
'Gitme Ey Yolcu' oyunu Sındırgı'da sergilendi
YEREL HABERLER 'Gitme Ey Yolcu' oyunu Sındırgı'da sergilendi
Ayvalık’ta 26 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 26 düzensiz göçmen yakalandı
Çantasını AK Parti'nin önünde unutunca polis alarma geçti AK Parti İl binası karşısında şüpheli çanta paniği
YEREL HABERLER Çantasını AK Parti'nin önünde unutunca polis alarma ...
Evde bakım hizmetlerine yeni araç
YEREL HABERLER Evde bakım hizmetlerine yeni araç
Terör örgütü propagandası yapan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Terör örgütü propagandası yapan 3 kişi yakalandı
Balıkesir'de polis 24 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 24 aranan şahsı yakaladı
Edremit'te muhtarlara bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Edremit'te muhtarlara bilgilendirme toplantısı ...
Başkan Arslan’dan anma mesajı
YEREL HABERLER Başkan Arslan’dan anma mesajı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Başkan Arslan “Edremit’i birlikte yöneteceğiz” Başkan Arslan esnafın yanında
YEREL HABERLER Başkan Arslan “Edremit’i birlikte yöneteceğiz” Başkan ...
Ayvalık turizmine taze kan Ayvalık’ta Uluslararası Gurme Destinasyonları Derneği çalışmalarına hızlı başladı
YEREL HABERLER Ayvalık turizmine taze kan Ayvalık’ta Uluslararası ...
FETÖ'nün adliye yapılanmasında 10 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER FETÖ'nün adliye yapılanmasında 10 kişi gözaltına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X