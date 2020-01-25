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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Edremit Belediyesi Gürespor-Yalova VİP: 93- 77

DHA

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Edremit Belediyesi Gürespor, sahasında Yalova VİP'i 93-77 mağlup etti.
Edremit Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Edremit Belediyesi Gürespor, Yalova VİP Kadın Basketbol Takımı'nı konuk etti. Mücadelenin tamamında rakibine üstünlük kuran ev sahibi ekip, mücadeleden 16 sayılık farkla ayrıldı. Ligin ikinci yarısında oynadığı 4 maçtan da galip ayrılan Gürespor, Süper Lig'e çıkmak için oynayacağı Play Off karşılaşmalarına katılmayı garantilerken, ligi üst sırada tamamlamak için mücadeleyi sürdürüyor.
EDREMİT BELEDİYESİ GÜRESPOR KULÜP BAŞKANI ÇETİN: ELAZIĞ VE MALATYA'YA TEKRAR GEÇMİŞ OLSUN, ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN
Karşılaşmanın ardından Edremit Belediyesi Gürespor Kulüp Başkanı Ahmet Çetin mücadeleyi değerlendirdi. Hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu belirten Çetin, "Öncelikle Elazığ ve Malatya'ya büyük geçmiş olsun demek istiyorum. Basketbol vesilesiyle Elazığ'dan, Malatya'dan çok ciddi dostlarımız var. Onlarla da görüştük, çok şükür iyi olduklarını söylediler ama maalesef rahmetli olan vatandaşlarımız var. Hepsine Allah rahmet etlesin. İnsanoğlunun çaresiz kaldığı, hiçbir şey yapamadığı bir doğal afet deprem. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Depremlerden Allah ülkemizi uzak etsin. Elazığ ve Malatya'ya tekrar geçmiş olsun ve ülkemizin başı sağ olsun. Tüm bu duygu ve düşünceler içinde çıktığımız maçta, bugün seyircimizin de desteğiyle Yalova VİP takımına karşı önemli bir galibiyet aldık. Bizim ligimiz Türkiye Kadınlar 1. Ligi. Bu ligdeki bütün takımlar hepsi birbirini yenebilecek güçte. Bütün oyuncular kaliteli. Bazı takımlar galibiyetlerle üst sıralara yükseldiler, bazıları da altta kaldı. İç sahada Bursa, deplasmanda Düzce maçları bizim için çok önemliydi. Bu maçı da kazanarak Play-Off'taki yerimizi sağlamlaştırdık. Ben bu takımın Play-Off'ta Süper Lig'in adayı olduğunu tekrar üstüne basarak söylüyorum. Biz bu takımı inşallah Süper Lig'e çıkaracağız. Yönetimime ve özellikle Edremit Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
EDREMİT BELEDİYESİ GÜRESPOR ANTRENÖRÜ ARTUN: GELECEK HAFTA OYNAYACAĞIM KARŞILAŞMA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Edremit Belediyesi Gürespor Antrenörü Tevfik Kaan Artun ise, "Lig'de 2'nci devre başladığından beri iyi bir form grafiği yakaladık. 4 maçta 4 galibiyet aldık. Bu bizim için önemliydi. Burada iyi bir başlangıç yapmayı da hedefliyorduk. Önümüzdeki hafta İstanbul'da ligin lideri Emlak Konut ile oynayacağız. Bu da bizim için çok önemli bir maç. Bu hafta içinde Emlak Konut maçı için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. En iyi şekilde gidip, mücadelemizi vereceğiz. İnşallah oradan da galip şekilde geliriz. Öte yandan bugün bizim için ulus olarak üzücü bir gündü. Elazığ depreminde kayıplarımız var. Dün akşam aldığımız haberle hepimiz oldukça üzgün bir şekilde karşılaşmaya çıktık. Bu da bizi tabi ki etkiledi. İnşallah en kısa zamanda yaralar sarılır" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Maçtan genel ve detay görüntüler
-Edremit Belediyesi Gürespor Başkanı Ahmet Çetin'in açıklamaları
-Edremit Belediyesi Gürespor Antrenörü Tevfik Kaan Artun'un açıklamaları

BALIKESİR

25 Ocak 2020 Cumartesi

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