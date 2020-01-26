Edremit'te mutfakta yangın çıktı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evin mutafğında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonrası evi tamamen yanmaktan kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi 110 Sokak'ta K.A. ait olduğu bildirilen 2 katlı evin üst katında ocakta unutulan yemekten çıkan yangın, Edremit İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.

Duman altında kalan binada, çevre sakinleri de büyük panik yaşadı. Önlem olarak ise bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BALIKESİR 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:49

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