Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucunda meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Azerbaycan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 10 PM 040 plakalı özel otomobil, İ.B. idaresindeki 10 ACD 160 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla, ilgili polisin araştırması sürüyor.

BALIKESİR 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:49

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