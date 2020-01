Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Emin Can vefat etti

Erdek Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Emin Can, geçirdiği kalp krizi neticesi hayatını kaybetti.

Erdek ilçesinde bir dönem Doğru Yol Partisi Erdek Belediye Meclisi Üyesi olan dönemin Erdek Belediyesi Başkan Vekili olarak da görev yapan, Erdek Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Emin Can, Çuğra Bölgesi’ndeki bir otelde kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri Can’ın öldüğünü belirledi. 2011 yılında da kalp krizi geçiren Emin Can’ın ani ölümü Erdek'te üzüntü ile karşılandı.

Emin Can için bugün Erdek Belediyesi önünde tören düzenleneceği öğrenilirken, cenazesinin öğle namazını müteakip Yalı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

BALIKESİR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:26

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:28

YATSI 19:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.