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Sındırgı, Elazığ için seferber oldu

İHA

Yardım seferberliğinde Türkiye'ye örnek kampanyalar yürüten Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde vatandaşlar, bu kez de Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için birlik oldu. Sındırgı Belediyesi tarafından Cumhuriyet meydanına kurulan çadırda bir tır yardım malzemesi toplanarak deprem bölgesine gönderildi.

Sındırgı, Elazığ için seferber oldu

Yardım seferberliğinde Türkiye’ye örnek kampanyalar yürüten Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde vatandaşlar, bu kez de Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için birlik oldu. Sındırgı Belediyesi tarafından Cumhuriyet meydanına kurulan çadırda bir tır yardım malzemesi toplanarak deprem bölgesine gönderildi.
Elazığ ve Malatya’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depreme yardım toplayan Sındırgı yardım tırı bugün yola çıktı. Sındırgı Belediyesi öncülüğünde siyasi partilerden, STK’lara kadar ilçede bulunan herkes birlik oldu, aynı çatı altında toplandı. Cumhuriyet meydanı adeta pazar yerine döndü. Çocuğundan yaşlısına kadar tüm vatandaşlar yardım seferberliğine katıldı. Toplanan bağışlar da ilçe esnafına pay edildi. İlçede faaliyet gösteren esnaftan eşit oranda yardım malzemesi alındı. Yardımları deprem bölgesine ulaştıracak araç sahibinin de hiçbir ücret talep etmemesi, Türk milletinin birlik ve beraberliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bazı çocuklar ise kendi oyuncakları ve bebek mamalarının üzerine yazdıkları notları da gönderdi.

Sındırgı’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı
Sındırgı Belediyesi öncülüğünde 24 saate yardım tırı, depremzedelerin ihtiyacı olan malzemelerle dolduruldu. Araca yüklenen tüm malzemelerin envanteri ve fiyatları da çıkartılarak sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı.
Yardımları bizzat kendi eliyle yerleştiren Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, tırın malzemelerle dolması üzerine yola çıkması için talimat verdi. Dualar eşliğinde yardım malzemeleri teslim edilmek üzere yola çıktı. Başkan Yavaş, “Bu milletin yüreği şefkat dolu merhamet dolu. Yeter ki önder olun. Sındırgı’dan şimdi de bir günde bir tır daha gıda ve diğer ihtiyaç malzemesi Elazığ için yola çıktı. Araç bizzat yardım getiren kişi ve gönüllü belediye personelimiz tarafından yüklendi ve taşıması ücretsiz olarak bir yardımsever tarafından üstlenerek dualar ile yola çıktı. Bu aziz millet her türlü takdire layık. Allah razı olsun” dedi.

BALIKESİR

27 Ocak 2020 Pazartesi

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