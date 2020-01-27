Sokakta yaşam savaşı veren yaşlı adama muhtarlar sahip çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sokakta yaşam mücadelesi veren yaşlı adama, muhtarlar sahip çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Darsofa Mahallesinde sokakta yaşam mücadelesi veren 65 yaşındaki Ahmet Kumral’ın durumunu muhalle muhtarı Tunay Baklacı, muhtarlar derneğine bildirildi.

Seferber olan yönetim kurulu üyeleri, yaşlı amcayı evinden alarak ilk olarak kişisel bakımlarını yaptırdıktan sonra, hastaneden yaşlı bakım merkezinde kalabilmesi için gerekli resmi başvuru işlemlerini tamamladı. Ardından ise yaşlı adam, kaymakamlık ve belediye tarafından yaptırılan kimsesizler evine yerleştirildi.

Edremit Muhtarlar Derneği yetkilileri, “Mahallesinde bu tür vak'alara şahit olan vatandaşlarımız hemen böyle bir durumu muhtarlarımıza bilgi vererek yada bizimle irtibata geçebilirler. Derneğimize yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız eski belediye binası altındaki ofisimize yardımda bulunabilecekleri gibi şikayetlerini de bildirebilirler ” denildi.

BALIKESİR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:48

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