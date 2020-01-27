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Hatatoğlu’nun ilk sergi heyecanı Renklerin Dansı sanatseverlerle buluştu

İHA

Balıkesirli ressam Nermin Hatatoğlu'nun yağlı boya eserlerinden oluşan "Renklerin Dansı" isimli sergi Büyükşehir Belediyesi Meydan Sanat Merkezinde açıldı.

Hatatoğlu’nun ilk sergi heyecanı Renklerin Dansı sanatseverlerle buluştu

Balıkesirli ressam Nermin Hatatoğlu’nun yağlı boya eserlerinden oluşan “Renklerin Dansı” isimli sergi Büyükşehir Belediyesi Meydan Sanat Merkezinde açıldı.
Balıkesirli ressam Nermin Hatatoğlu’nun 32 yağlı boya eserinden oluşan “Renklerin Dansı” isimli ilk kişisel sergisi Büyükşehir Belediyesi Meydan Sanat Merkezinde açıldı. Geniş bir katılımla gerçekleşen sergisinin açılış kurdelasını Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Pakize M. Aydemir, Belgin Uygur, AK Parti eski il başkanı Ahmet Sağlam, Türkan Buğra ve çok sayıda davetli katıldı. İlk sergisini açmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını dile getiren Nermin Hatatoğlu “Doğa insanlığın evrende kendini bulduğu andan itibaren gelişmeye devam eden, kendini sürekli yenileyen ve değiştiren bir güç, canlıların en geniş yaşam alanıdır. Bizi özgünleştiren, ruhumuza iyi gelen doğa, yıllarca sanatçılara ilham kaynağı olmuş ve olmaya devam etmektedir. Yaptığım yağlı boya tablolarımda doğanın eşsiz zenginliğinden yararlandım. Beni bu özel ve mutlu günümde ilk sergime gelerek yalnız bırakmayan tüm dostlarıma ve büyüklerime çok teşekkür ederiz”dedi.

BALIKESİR

27 Ocak 2020 Pazartesi

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