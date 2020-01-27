Süper Amatör Lig 1966 Edremit 0-3 Uğur Grup Balıkesir FK Edremit'teki zorlu maçı Uğur Grup FK kazandı

Balıkesir Süper Amatör Lig A grubunda üst sıraları yakından ilgilendiren maçta 1966 Edremitspor ile Uğur Grup Futbol Kulübü karşı karşıya geldiler. Rakibini 30 gibi net bir skorla geçen Uğur Grup Futbol Kulübü şampiyonluk yarışına büyük heyecan getirdi.

Edremit Şehit Hamdibey Stadyumunda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Uğur Grup Futbol Kulübü net bir skorla kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir engeli aştı. Maçın henüz başında penaltıdan yararlanamayan 1966 Edremitspor ise fırsat tepmiş oldu. Bu sonuçla puanını 25 yapan Uğur Grup Futbol Kulübü bir maç eksikle 3.sırada yer alırken 1966 Edremitspor lider girdiği haftayı 4.sırada tamamladı.

1966 Edremitspor’lu oyuncular sahaya “Geçmiş olsun Elazığ, Malatya, kalbimizde dualarımızda sizinle” pankartıyla çıkarken Edremitspor taraftarları da açtıkları pankartlarla depremzedelerin acılarını paylaştılar.

STAT: Şehit Hamdibey Stadyumu

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Mert Baykal, Beytullah Demirer

1966 EDREMİTSPOR: Ahmet Demirbaş, Azat Ariğtekin, İbrahim Çurku, Görkem Şekerkaya, Hakan Yazıcı, Erman Erten, Tarık Çalışkan, Emre Yaşar, Mesut Hür, Ali Yücel Aydın, Sefa Son

BALIKESİR UĞUR GRUP FK: Cemil Yücedağ, Hamza Ayaz, Alperen Kaplan, Tolga Baysal, Ömer Furkan Öztürk, Deniz Dalmaz, Ertan Şahin, Rıza Burak Kahrıman, Şerif Korkmaz, Batuhan Irmak, Hasan Özcan

GOLLER: Dk 40 Batuhan Irmak, dk 5890 Şerif Korkmaz (Balıkesir Uğur Grup FK)

BALIKESİR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:26

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:28

YATSI 19:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.