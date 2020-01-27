Karayolları menfez ve su kanallarını temizliyor

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Karayolları Bandırma 146. Bölge Şefliği ekiplerince, ErdekBandırma (üst) karayolu üzerinde yer alan menfezlerin ve su kanallarının temizliğine başlandı.

Temizlik çalışmalarının tamamlanması ile menfezler ile su kanallarındaki yağmursuyu akışı sağlıklı hale gelecek. Geçtiğimiz günlerde bölgede yaşanan aşırı yağmur yağışları sonrası, moloz atıklarla dolan ErdekBandırma karayolu üzerinde bulunan menfezler ve su kanallarında Karayolları Bandırma 146. Bölge Şefliği ekiplerince iş makinaları eşliğinde temizlik çalışmaları başlatılarak su akışının sağlıklı hale getirilmesine çalışıyor.

BALIKESİR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:48

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