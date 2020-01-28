Balıkesir'de polis 10 aranan şahsı yakaladı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 10 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir polisi çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışamalar yaptı. Çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan Erdek, Edremit, Gömeç, Ayvalık, Burhaniye, Gönen ve il merkezinde toplam 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BALIKESİR 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:47

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