FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı

Balıkesir merkezli üç ilde yapılan eş zamanlı operasyonla kurum çalışanı oldukları belirtilen 5 şüpheli yakalandı.
Yapılan soruşturmalardan tespit edilen ve haklarında evlerini örgütsel amaçlı yapılan sohbet toplantılarında kullandıkları belirlenen 5 şüpheliye TEM Şube Müdürlüğü ekipleri Balıkesir, İzmir ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
BALIKESİR
28 Ocak 2020 Salı
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