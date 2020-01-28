FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Balıkesir merkezli üç ilde yapılan eş zamanlı operasyonla kurum çalışanı oldukları belirtilen 5 şüpheli yakalandı.

Yapılan soruşturmalardan tespit edilen ve haklarında evlerini örgütsel amaçlı yapılan sohbet toplantılarında kullandıkları belirlenen 5 şüpheliye TEM Şube Müdürlüğü ekipleri Balıkesir, İzmir ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

BALIKESİR 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:47

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