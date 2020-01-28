Deprem tahmincileri sosyal medyada kapıştı

Balıkesirli Elektronik Mühendisi Cengiz Çetin’in Deprem Habercisi’ni bulduğunu açıklaması üzerine Tayvanlı deprem tahmincisi Dyson Lin sosyal medyadan açıklama yaptı. Dyson Lin Cengiz Çetin’e cihazıyla ilgili soru sormadığını sosyal medyadaki hesabından paylaşırken, Cengiz Çetin’in cevabı da yine sosyal medyadan oldu. Çetin Dyson Lin’in kendisine ulaşarak sorduğu soruların görüntülerini sosyal medyadaki hesabından paylaştı.

Balıkesirli kaşif Cengiz Çetin’in DeHa ismini verdiği sistemi icat etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada ismini geçirdiği Tayvanlı Dyson Lin sosyal medyadan Cengiz Çetin’e karşılık verdi. Lin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cengiz Çetin’i yalancılıkla suçlayarak kendisinin cihaz hakkında değil, ölçümünü yaptığı sinyalleri sorduğunu ileri sürdü. Dyson Lin Cengiz Çetin’i sosyal medya hesaplarından engellediğini de belirtirken, Balıkesirli kaşif Cengiz Çetin paylaşımlara anında karşılık verdi. Balıkesirli elektronik mühendisi Cengiz Çetin Dyson Lin’in DeHa ile ilgili kendisine sorduğu sorunun ekran görüntüsünü paylaştı. Çetin patent başvurusu yaptığı için bilgi veremeyeceğini Dyson Lin’e ilettiğini ve sonrasında da Lin’in kendisini engellediğini belirtti.

BALIKESİR 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:47

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