Balıkesir’in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde meydana gelen hayvan hırsızlıklarıyla alakalı 6 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden S.T. Edremit ilçesi Güre Mahallesi Yassıçalı mevkiinde bulunan ahırından 9 adet küçükbaş hayvanının çalındığını beyan ederek çalınan hayvanlarının bulunması ve hırsızlık yapanların yakalanması için şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı devriyeleri, JASAT ve OYİ ekipleri tarafından olay yeri ve çevresinde yapılan detaylı araştırma, incelenen kamera kayıtları sonucunda; çalınan hayvanların bir araçla götürüldüğü, aracın S.Ö. isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Hırsızlık olayını gerçekleştirenin B.T. olduğu tespit edildi. Şüpheli B.T. ile yapılan mülakatta, küçükbaş hayvanların 6 adedini Yolören Mahallesinde M.G., 3 adedini ise Altınoluk mahallesinde R.A.’ya sattığını beyan etti ve belirtilen adreslerde yapılan aramalarda 9 adet küçükbaş hayvan bulunarak S.T. isimli şahsa teslim edildi. Adli makamların talimatıyla bu olayla ilgili olarak B.T., R.A. ve M.G. isimli şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Burhaniye ilçesinde ise İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden H.K. isimli şahıs Burhaniye ilçesi Şahinler Mahallesinde bulunan ahırından 5 adet küçükbaş hayvanının ve olay yerini gören kamera kayıt cihazı ile kamera ekranının evden çalındığını ifade etti. H.K. çalınan hayvanlarının bulunması ve hırsızlık yapanların yakalanması için şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak İstihbarat Şube Müdürlüğü, Burhaniye ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan müşterek çalışmalar sonucunda Burhaniye ve Edremit PTS ve kamera kayıtları incelenerek şüpheli S.A. tarafından kullanılan aracın olaya karıştığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli S.A.'nın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde çalınan hayvanlardan 1 tanesi ele geçirildi. S.A. ile yapılan mülakatta aracın gün içerisinde G.K. ve M.G.'de olduğu bilgisi öğrenilerek adli makamlardan alınan arama kararı çıkarıldı. G.K. ve M.G.'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada çalıntı hayvanlar bulunamadı, fakat G.K. ve M.G. gözaltına alınarak haklarında yasal işlemlere başlanıldı.

BALIKESİR 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:26

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:30

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.