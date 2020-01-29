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Koca Seyit Havalimanı’ndan 22 bin 165 uçak iniş kalkış yaptı Koca Seyit 2019'da uçak sayısını ...

İHA

Koca Seyit Havalimanı’ndan 22 bin 165 uçak iniş kalkış yaptı Koca Seyit 2019'da uçak sayısını artırdı

Balıkesir’in ve Kuzey Ege’nin dünyaya açılan kapısı Koca Seyit Havalimanı 2019 yılında 22 bin 165 uçağa iniş ve kalkış hizmeti verdi. Edremit ilçesindeki havalimanı 2019 yılında 353 bin 544 yolcuya hizmet verdi.
Balıkesir’İn ve Kuzey Ege’nin önemli ulaşım noktalarında birtanesi olan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı sunulan hizmet kalitesi ve güler yüzlü personeli ile dikkatleri çekiyor. Her geçen gün başarı grafiğini artıran Koca Seyit Havalimanı’na ticari uçuşların yanı sıra uçuş okulları da büyük ilgi gösteriyor. Havalimanında hizmet veren 3 uçuş okulu Türkiye’nin sivil pilot ihtiyacına cevap vermek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.
Pilot eğitim uçuşlarının da yapıldığı Koca Seyit Havalimanına 2018 yılında 20 bin 219 uçak iniş kalkış yaparken bu sayı 2019 yılda ortalama yüzde 10 artarak 22 bin 165 uçağa çıktı. Eğitim uçuşlarının yanı sıra ticari uçuşlara da düzenli olarak ev sahipliği yapan havalimanından İstanbul, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa’ya düzenli iç hat seferleri ve Almanya’nın Duseldorf kentine düzenli dış hat seferleri yıl içinde gerçekleştirildi. 2019 yılında 349 bin 266 iç hat yolcusuna ve 4 bin 278 dış hat yolcusuna hizmet verildi. Toplanda 353 bin 544 yolcuya terminal hizmeti sunulan hava limanında ayrıca direk umre ve hac seferleri de düzenlendi.

BALIKESİR

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:26
  • İKİNDİ 16:06
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