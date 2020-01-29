Ayvalık Tabiat Platformu’ndan açıklama “Ayvalık Sahilleri Ayvalık halkına aittir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ayvalık Tabiat Platformu’ndan açıklama “Ayvalık Sahilleri Ayvalık halkına aittir”

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 27 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Ayvalık Tabiat Platformu'ndan, parkın içerisinde günübirlik işletmelerin açılmasına ilişkin açılan ihale ilanına sert bir açıklama geldi.

Ayvalık Tabiat Platformu’ndan açıklama “Ayvalık Sahilleri Ayvalık halkına aittir”

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 27 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Ayvalık Tabiat Platformu’ndan, parkın içerisinde günübirlik işletmelerin açılmasına ilişkin açılan ihale ilanına sert bir açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, “Ayvalık’ın en güzel koylarından Ortunç Koyu’nun halkın elinden alınacağını daha önce duyurmuştuk. Şimdi ise bu durumun resmiyet kazandığını ve Cunda’da Ada Camping ile Ortunç Motel çevresinde halk plajı olarak kullanılan alanların günübirlik tesis olarak işletilmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, 2. Bölge Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarıldığını, Hakkıbey Yarımadası’nın da sırada olduğunu öğrendik.
İnternet sitelerinde de duyurulan bu ihale Tabiat Parkı’nın bireysel çıkarlar ve rant planlarına ne kadar kolay kurban edilebildiğini bir kez daha gösterdi” denildi.
Ayvalık'ın yaklaşık 54 km uzunluğunda kıyı hattına sahip olup, bu hatta onlarca irili ufaklı koyun bulunduğuna işaret edilen açıklamada, “Bu kıyı şeridi ve koyların önemli bir bölümü Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içinde yer almaktadır. Türkiye’deki Tabiat Parklarının en büyüğü ve denizel alana sahip olanı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’dır. Ayvalık kıyılarının nasıl korunacağı ve nasıl kullanılacağı, hepimizi ilgilendiren çok önemli bir konudur. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2. Bölge Müdürlüğü’ne, Tabiat Parkı’nın korunması ile ilgili verdiğimiz dilekçeye cevaben, bakanlıktan kadro alınması halinde koruma ekiplerinin artırılacağı, Tabiat Parkı’nın korunacağı ve kaynak değerleri ile birlikte gelecek nesillere aktarılacağı belirtilmektedir. Oysa bölgeyle ilgili planlamada özel sektöre kiralanacak alanlarda mescit, kafeterya, restoran, tuvalet gibi yapılar açılacağı, sahillere girişçıkışların ücret karşılığında yapılacağı açıkça belirtilmektedir. Anayasa'nın 43. maddesi ile başlayıp, Kıyı kanunu ve bağlı yönetmelikler ile devam eden mevzuat bütünü, öncelikle kıyı alanlarının kamuya ait olduğunu, bu alanlarda mülkiyet oluşturulamayacağını ve herkesin serbestçe kullanımına açık olması gerektiğini düzenler. Ardından da, eğer bir kullanım ya da yönetim düzenlenme gereği varsa, bunun ancak kamu yararına çalışan kurumlar tarafından yapılabileceğini söyler. Bu yasal önceliklerin gereği olarak, Ayvalık kıyılarının yönetilmesi konusunun, öncelikle ilçemiz ve genelde kamu yararı gözetilecek şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.” ifadeleri yer aldı.
Ayvalık Tabiat Platformu tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, “Eğer bu koyların sahiplendirilmesi gibi bir yaklaşım söz konusu ise, bu konuda ilk önce düşünülmesi gereken kurum Ayvalık Belediyesi’dir. Çünkü Kıyı Kanunu'nun 13. maddesi, belediye sınırları içinde Kanun uygulamalarının kontrol sorumluluğunu belediyelere vermektedir. Yani, kıyılarda oluşacak her türlü yasadışı müdahaleyi takip ve kontrol sorumluluğu belediyelerdedir. Diğer yandan, Belediye Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde, kıyılarımızın temizliği, atık toplama, içme suyu, atık su gibi temel hizmetler başta olmak üzere, tüm hizmetlerin yürütülmesi sorumluluğu da belediyelere yüklenmiştir. Bu düzenlemelerin sonucu olarak, Belediyelerimizin kıyılarımızın yönetiminde çok önemli bir aktör olduğu kuşkusuzdur ve yerinden yönetim ilkesi de ancak böyle gerçekleşir. Kamu görevlerinin yürütülmesinde yetki ve sorumluluğun birbirinden ayrılmaz olması da temel bir prensiptir. Görev ve sorumluluklar kadar yetkilerin de yerelleşmesi gerekir” ifadeleri dikkat çekti.
Taleplerini sıraladılar
Açıklamada, “Ayvalık Tabiat Platformu olarak; Bu ihalenin bir an önce iptal edilmesini,
Deniz temizliği ve doğal zenginliğiyle Ayvalık Halkı’nın nefes alabildiği, denize rahatça girebildiği nadir alanlardan biri olan Ortunç Koyu’nun tel örgülerle çevrilmeden, giriş ücreti alınmadan halkın kullanımına bırakılmasını,
Kıyılarımızın ve ayrılmaz parçası olan doğamızın, hepimizin ortak varlığı olduğu unutulmadan korunmasını ve tüm halkımız tarafından serbestçe kullanılmasını,
Koruma gerekçesiyle kıyıların halka kapatılmamasını,
Ayvalık Adaları Tabiat Parkının kirliliğe ve yangın riskine karşı sürekli kontrol edilmesini, uyarıcı, bilgilendirici tabelalarla donatılmasını, bakanlıkça kadro tahsisiyle istihdam edilecek koruma görevlilerinin alanda sürekli kontrol ve koruma görevi yürütmesini istiyoruz.” vurgusunda bulunuldu.
“Kıyılar halkındır, işgal edilemez”
Ayvalık Tabiat Platformu yaptığı açıklamada; kıyıların sadece parası olanların değil, hiçbir ayrım olmaksızın, tüm halk tarafından eşitlik içinde serbestçe kullanımı için gereken her şeyi yapmaya kararlı olduklarının altını çizerek, “Kıyılar halkındır, işgal edilemez” ifadelerini kullandılar.

BALIKESİR

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:26
  • İKİNDİ 16:06
  • AKŞAM 18:30
  • YATSI 19:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elif’in Düşleri Dursunbey'de Çocuklarla buluşacak
YEREL HABERLER Elif’in Düşleri Dursunbey'de Çocuklarla buluşacak
Koca Seyit Havalimanı’ndan 22 bin 165 uçak iniş kalkış yaptı Koca Seyit 2019'da uçak sayısını artırdı
YEREL HABERLER Koca Seyit Havalimanı’ndan 22 bin 165 uçak iniş ...
Balıkesir'e sualtı müzesi Balıkesir dalış meraklıları için cazibe merkezi olacak
YEREL HABERLER Balıkesir'e sualtı müzesi Balıkesir dalış meraklıları ...
Balıkesir Turizm Festivali'nin hazırlık toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir Turizm Festivali'nin hazırlık toplantısı ...
Çaldılar, sattılar ama jandarmadan kaçamadılar Hayvan hırsızları jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Çaldılar, sattılar ama jandarmadan kaçamadılar Hayvan ...
Burhaniyeli minibüsçüler için yaptırılan yeni büro hizmete girdi
YEREL HABERLER Burhaniyeli minibüsçüler için yaptırılan yeni büro ...
Burhaniye’de Beşiktaşlı taraftarlar Elazığlı Depremzedelerin yanında
YEREL HABERLER Burhaniye’de Beşiktaşlı taraftarlar Elazığlı ...
Hakan Demir: Şampiyonlar Ligi'nin en zorlu grubundayız
YEREL HABERLER Hakan Demir: Şampiyonlar Ligi'nin en zorlu ...
Bandırma Ağıldere şlam tesisi yeşil alan olacak
YEREL HABERLER Bandırma Ağıldere şlam tesisi yeşil alan olacak
Büyükşehirden kırsala hizmet hamlesi Büyükşehir’den Şahinburgaz’a çok amaçlı salon, Kocabük’e cemevi
YEREL HABERLER Büyükşehirden kırsala hizmet hamlesi Büyükşehir’den ...
Jandarmadan 230 personelle güven uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan 230 personelle güven uygulaması
Balıkesir'de polis 23 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 23 aranan şahsı yakaladı
Sındırgı depreme karşı tedbir aldı Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş: "Depreme karşı hazırız"
YEREL HABERLER Sındırgı depreme karşı tedbir aldı Sındırgı Belediye ...
Depremden zarar gören binaya itfaiye müdahalesi
YEREL HABERLER Depremden zarar gören binaya itfaiye müdahalesi
Balıkesir'de il istihdam toplantısı yapıldı Vali Yazıcı: "Öğrencilerin iş deneyimi kazanmaları gerekiyor"
YEREL HABERLER Balıkesir'de il istihdam toplantısı yapıldı Vali ...
Deprem anında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı Kırkağaç depremi Sındırgı'da paniğe sebep oldu
YEREL HABERLER Deprem anında yaşananlar güvenlik kamerasına ...
Deprem tahmincileri sosyal medyada kapıştı
YEREL HABERLER Deprem tahmincileri sosyal medyada kapıştı
Başkan Avcı projelerini anlattı
YEREL HABERLER Başkan Avcı projelerini anlattı
Ayaklı kan bankası...21.kez kan verdi
YEREL HABERLER Ayaklı kan bankası...21.kez kan verdi
Zeytinlikler kuraklık stresi tehdidi altında
YEREL HABERLER Zeytinlikler kuraklık stresi tehdidi altında
Burhaniye’de kış ortasında termometreler 19’u gösterdi
YEREL HABERLER Burhaniye’de kış ortasında termometreler 19’u ...
FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı
Kırsal mahalleler için özel temizlik ekibi kuruldu Edremit Belediyesi’nden kırsal mahallelere özel ekip
YEREL HABERLER Kırsal mahalleler için özel temizlik ekibi ...
(Özel) Kaşiften müthiş iddia: "Deprem habercisini buldum" Bulduğu cihazla depremleri tahmin ediyor “DeHa 5 büyüklüğündeki depremi 10 dakika, daha büyükleri 24 saat önceden belirliyor”
YEREL HABERLER (Özel) Kaşiften müthiş iddia: "Deprem habercisini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X