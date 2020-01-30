Balıkesir polisinden "duman" operasyonu

Balıkesir polisi tarafından düzenlenen 'Duman 9' operasyonunda kaçak tütün ve tütün mamulleri geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bandırma, Edremit ve Ayvalık KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından "tablacı", "tütüncü", "tobacco shop" gibi isimler altında faaliyet gösteren iş yerlerinde arama ve denetimler yapıldı. Aramalarda kaçak 4 adet puro, 25 bin 500 adet dolu makaron, 400 adet boş makaron, 275 kg kıyılmış tütün, 45 adet sigara sarma makinesi, 48 bin 000 adet sigara sarma kağıdı, 50 kilogram nargile kömürü ve 13 adet sahte bandrol ele geçirildi. Yapılan operasyonda yakalanan 10 şüpheli şahıs hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

BALIKESİR 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:46

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