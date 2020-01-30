TEKSÜT Bandırma BK, Avrupa'da Son 16'da

TEKSÜT Bandırma BK, FIBA Şampiyonlar Ligi´nde grup maçlarının bitimine bir hafta kala gruptan çıkmayı garantileyerek son 16 Takım arasına kalmayı başardı.
FIBA Şampiyonlar Ligi´nde dördüncü sezonunu geçiren TEKSÜT Bandırma BK, grup maçlarının bitimine bir hafta kala gruptan çıkmayı garantiledi. Üst üste dördüncü sezonunda da gruptan çıkmayı garantileyerek Avrupa´da Son 16 Takım arasına kalmayı başaran TEKSÜT Bandırma BK, Şampiyonlar Ligi´nde bunu başaran ender Takımlardan biri oldu.
2019-2020 Sezonunda FIBA Şampiyonlar Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi´nin en genç yaş ortalamalı (22.8 yaş) takımı olarak mücadele eden TEKSÜT Bandırma BK, geçtiğimiz aylarda açıklanan istatistiklerde de FIBA Şampiyonlar Ligi´nin en başarılı 3. Takımı olmuştu.
BALIKESİR
30 Ocak 2020 Perşembe
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