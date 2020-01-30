Balıkesir’in önemli turizm merkezleri Edremit, Ayvalık ve Gömeç, Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT 2020)’de yerini aldı. Bölgenin en büyük turizm fuarı olarak nitelendirilen EMITT her yıl olduğu gibi turizm profesyonelleri ile sektörün tüm bileşenlerini İstanbul TÜYAP Beylikdüzü’nde buluşturuyor.

Dünyanın beş büyük turizm fuarından birisi olan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 24. kez kapılarını açtı. Fuarda yerini alan Edremit ilçesi standı büyük ilgi gördü. 30 Ocak 2 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar alanında yer alan stantta Kazdağları'nın yemyeşil doğası ile Ege'nin masmavi sularının buluştuğu Edremit'in tanıtımı yapılıyor. Fuarın ilk gününde stant ziyaretçilerimize ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Başkan Başdanışmanı Yusuf Karagöz ve Başkan Yardımcısı Metin Tunçer fuar alanında bulunan diğer stantları da ziyaret etti.

Öte yandan Edremit Körfezinin önemli bir marka değeri olan Ayvalık’ta fuarda yerini aldı. Belediye Başkanı Mesut Ergin fuarın turizm merkezleri açısında önemli bir buluşma noktası olduğunun altını çizdi. Ayvalık standında bölgenin turizm değerleri çeşitli argümanlar ile tanıtılıyor.

Fuarda körfez bölgesinde turizmin yükselen yıldızı Gömeç’te yer aldı. Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam’da fuara katıldı. Gömeç standında ilçenin turizm değerleri katılımcılara anlatılıyor.

Doğası, tarihi, kültürel zenginlikleri, dünyaca ünlü zeytin ve zeytinyağıyla bilenen Edremit Körfezi’nin tanıtıldığı stantlar il günden büyük ilgi gördü ve ziyaretçi akınına uğradı.

BALIKESİR 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:46

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