Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

EMITT’te Ayvalık standına yoğun ilgi

İHA

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından EMITT 24. kez kapılarını açtı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan fuarda dünyanın ve Türkiye'nin her bir köşesinden gözde tatil rotaları bir araya geldi. Dünya’nın dört bir yanından 100’e yakın ülkesinden katılım sağlandığı fuarın açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından yapıldı.
Turizm alanında Türkiye’nin en önemli cazibe merkezlerinden biri olan Ayvalık’ın da katıldığı fuarda yüzlerce belediye arasında en çok ilgi gören stantlardan biri de Ayvalık standı oldu.
Açılış konuşmaları ile başlayan fuarın ilk gününde Ayvalık standına birçok il ve ilçenin belediye başkanları, gazeteciler, televizyon habercileri ve sektörün içerisinden kurum temsilcileri adeta akın etti.
İstanbul’daki fuarda Ayvalık standını; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam da sık sık ziyaret ederek yalnız bırakmadı.
Büyük ilgi gören stantta; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in öncülüğünde kısa bir süre önce kurulan Ayvalık Uluslararası Gurme Destinasyonları Derneği’nin de turizmcilerle yoğun temaslarda bulunması dikkatlerden kaçmadı.
Ayvalık Turizm Alt Yapı Geliştirme Hizmet Birliği (AYTUGEB) bünyesindeki turizm sektörü temsilcilerinin de hazır bulunduğu stantta, Dünya’nın ve Türkiye’nin en önemli tur operatörü firmalarla bağlantılar kurularak Avrupalı turistlerin ilçeye çekilmesinin hedeflendiği öğrenildi.
Hedef Ayvalık turizmini 12 aya yayabilmek
24. kez kapılarını açan EMİTT Fuarı’na 5 yıl aradan sonra ilk kez katılan Ayvalık’ın aradan geçen bu sürece rağmen halen daha her zamanki gibi yoğun ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, amaçlarının ilçenin turizm gelirlerini 12 aya yaymak olduğunu vurguladı.
EMİTT gibi uluslar arası fuarların öncelikle turizmdeki ziyaretçi portföyünü değiştirebilmek adına önemli olduğuna işaret eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bizim için uzun vadede senede 67 ay boyunca çekebileceğimiz kültür turizmi için gelenler Ayvalık’ta ekonomiye can verecektir. Yoksa 45 günde, 2 ayda nüfusun 10 katına çıkması düşünülenin aksine ekonomik anlamda büyük bir katkı sağlamıyor. Öncelikle süreyi uzatmalıyız. ‘Kültür Turizmi’ denilince sadece müzeler, binalar akla gelmemeli. Gastronomi, yani yemek kültürü de önemli. Onlarca çeşit otumuz, zeytinyağımız ve mezelerimiz var. Bunlar da turizme hizmet etmeli. Mimari yapımız, tarihimiz hepsi insanları Ayvalık turizmine çekmeli. Sadece denize girilecek zamanda değil, her zaman turizm bir kaynak olabilmeli. Amacımız Ayvalık’ımızı koruyarak her yönüyle tanıtmak. Bu tür fuarlara daha çok katılmalı, başka platformlarda da Ayvalık’ı her yönüyle tanıtmalıyız” dedi.
Belediye Başkanı Ergin ziyaretçilerle bizzat ilgilendi
Ayvalık'ın doğal güzelliklerinin, mimari yapısının, zeytininin, gastronomisinin, tarihinin ön plana çıkarılmaya çalışıldığı stantta yapacakları bağlantılarla bu hedefe ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Ergin’in, standı ziyaret eden her ziyaretçiyle bizzat ilgilenmeye çalışması ise takdirle karşılandı.

BALIKESİR

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:11
  • ÖĞLE 13:27
  • İKİNDİ 16:08
  • AKŞAM 18:33
  • YATSI 19:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir’de trafiğe kayıtlı 484 bin 475 bulunuyor
YEREL HABERLER Balıkesir’de trafiğe kayıtlı 484 bin 475 bulunuyor
Jandarma 70 aranan şahsı yakaladı Jandarmanın uygulamasında 255 araçta trafikten men edildi
YEREL HABERLER Jandarma 70 aranan şahsı yakaladı Jandarmanın ...
10 yıl önce hobi olarak başladığı dağcılığı evine de taşıdı
YEREL HABERLER 10 yıl önce hobi olarak başladığı dağcılığı evine de ...
EMİTT'e Balıkesir hikayesini dünyaya anlatıyor Balıkesir EMİTT'te
YEREL HABERLER EMİTT'e Balıkesir hikayesini dünyaya ...
Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı
Bu kez Bilecik´te intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Bu kez Bilecik´te intihara kalkıştı
İvrindi’ de dönem sonu değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER İvrindi’ de dönem sonu değerlendirme toplantısı ...
Vatandaş istedi, Büyükşehir yaptı Cunda Köprüsü’ne duvar yerine ferforje
YEREL HABERLER Vatandaş istedi, Büyükşehir yaptı Cunda Köprüsü’ne ...
Edremit, Ayvalık ve Gömeç EMITT’te yerini aldı
YEREL HABERLER Edremit, Ayvalık ve Gömeç EMITT’te yerini aldı
Tatilde eğlencenin keyfi 10 Burda AVM’de devam ediyor
YEREL HABERLER Tatilde eğlencenin keyfi 10 Burda AVM’de devam ediyor
TEKSÜT Bandırma BK, Avrupa'da Son 16'da
YEREL HABERLER TEKSÜT Bandırma BK, Avrupa'da Son 16'da
Edremitliler’in yardımları yerine ulaştı
YEREL HABERLER Edremitliler’in yardımları yerine ulaştı
Okul harçlıklarıyla depremzedelere makarna gönderdiği
YEREL HABERLER Okul harçlıklarıyla depremzedelere makarna gönderdiği
Balıkesir'de polis 14 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 14 aranan şahsı yakaladı
Doğum günü masrafları depremzedelere bağış oluyor
YEREL HABERLER Doğum günü masrafları depremzedelere bağış oluyor
Jandarma Susurluk'ta bir araca operasyon düzenledi Operasyonda uyuşturucu, kaçak içki ve silah yakalandı
YEREL HABERLER Jandarma Susurluk'ta bir araca operasyon ...
Balıkesir Büyükşehir'in rakibi BUDO Gemlik
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir'in rakibi BUDO Gemlik
Balıkesir polisinden "duman" operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir polisinden "duman" operasyonu
Taraftarlardan Bandırmaspor'a moral
YEREL HABERLER Taraftarlardan Bandırmaspor'a moral
MHP'de yeni yönetim görevi devraldı
YEREL HABERLER MHP'de yeni yönetim görevi devraldı
Ayvalıklı öğrencilere kodlara ve maker eğitimi
YEREL HABERLER Ayvalıklı öğrencilere kodlara ve maker eğitimi
CHP'li Başkan hacze kızdı, vergi dairesinin yolunu kapattı
YEREL HABERLER CHP'li Başkan hacze kızdı, vergi dairesinin yolunu ...
Elif’in Düşleri Dursunbey'de Çocuklarla buluşacak
YEREL HABERLER Elif’in Düşleri Dursunbey'de Çocuklarla buluşacak
Ayvalık Tabiat Platformu’ndan açıklama “Ayvalık Sahilleri Ayvalık halkına aittir”
YEREL HABERLER Ayvalık Tabiat Platformu’ndan açıklama “Ayvalık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X