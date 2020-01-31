BALIKESİR'in Edremit Belediyesi, şehrin tanıtımı için dünyanın en büyük 4´üncü turizm fuarı olan 24. Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katıldı.

Her yıl 60 binin üzerinde turizm sektörü profesyonelini ve dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin sunduğu seyahat fırsatlarından yararlanmak isteyen yerli ve yabancı turistleri ağırlayan EMITT fuarı başladı. EMITT'e katılan Edremit Belediyesi, bölgesel ve uluslararası turizmin gelişmesine katkı sunmak amacıyla turizm fuarında bu yıl da yerini aldı. 24´üncüsü gerçekleştirilen fuarda Edremit Belediyesi bu yıl, Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi´nin, 3'üncü salonun B-320 numaralı standında ziyaretçilerini ağırlıyor. Edremit Belediyesi standında fuarın ilk gününde, Kuzey Ege´nin incisi Edremit´in masmavi denizi ve Kazdağları´nın oksijen deposu, yeşil doğası konuklara anlatılıyor.

Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan, "İlçemizi ulusal ve uluslararası kitlelere tanıtabilmek için fuardaki yerimizi aldık. İlçemizde dört mevsim turizme biraz daha ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Edremit´i dört mevsim tercih edilen bir turizm kenti haline getirmek öncelikli amacımız. Edremit Belediyesi olarak kendi ürettiğimiz zeytin ve zeytinyağımızı, Kazdağları´nın endemik ve sağlığa faydalı bitkilerini, yöresel yemeklerimizi konuklara tanıtıyoruz. İlçemizin deniz, termal, kış turizmi gibi farklı turizm imkanlarını bir arada bulundurduğundan bahsederken; başta Antandros Antik Kenti, Atatürk Evi, Sıdıka Erke Etnografya Müzesi gibi önemli tarihi değerlerimizin de tanıtımını yapıyoruz. 30 Ocak2 Şubat tarihleri arasında EMITT alanımız ziyaretlere açık" dedi.



BALIKESİR 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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