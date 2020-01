Engelliler, tesislerden yüzde 50 indirimli yararlanacak

Edremit Belediyesi, Avcılar Belediyesi’yle 'Sosyal Sorumluluk Projeleri' kapsamında engellilerin tesislerden indirimli yararlanabilmesi için protokol imzaladı.

Edremit Belediyesi'ne bağlı EDBEL Ltd. Şti. Müdürü Hüseyin Çetin ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli Avcılar Belediyesi’nde bir araya geldi. Avcılar Belediyesi tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında imzaladıkları protokolle; Avcılar’da yaşayan engelli vatandaşlar, maviyle yeşilin buluştuğu turizm ilçesi Edremit’te hizmet veren EDBEL bünyesindeki otel, restoran ve kaplıcalardan %50 indirimle yararlanabilecekler.

Çetin, belediyelerin sosyal belediyeciliği güçlendirici her türlü çalışmasına şirket olarak her zaman katkıda bulunabileceklerini de sözlerine ekledi.

