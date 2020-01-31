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Bandırma Kütüphanesi'ne bin 800 yeni eser

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçe Kütüphanesi'ne 2019 yılı içerisinde bin 800 yeni eser kazandırıldı.

Bandırma Kütüphanesi'ne bin 800 yeni eser

Balıkesir'in Bandırma ilçe Kütüphanesi'ne 2019 yılı içerisinde bin 800 yeni eser kazandırıldı.
Bandırma İlçe Kütüphanesi 2019 yılını yoğun faaliyetler ve üye sayılarını arttırarak tamamladı. 27 bin 553 adet kitap bulunan kütüphanede 44 adet süreli yayın ve yerel basın takibi yapılabiliyor. İlçe Kaymakamı Günhan Yazar’ın kişisel gayretleriyle 2019 yılında bin 800 yeni eser ilçe kütüphanesine kazandırıldı. 2018 yılında 5 bin 857 olan üye sayısı 2019 yıl sonu itibari ile 8 bin 219 sayısına ulaştı. Kütüphaneden okuyucu hizmetleri baz alındığında genel okuyucu sayısı ise 56 binden 58 bine yükseldi.
Engelliler için ayrı salonlar açıldı
Engelli vatandaşların İlçe Kütüphanesi hizmetlerinden daha verimli yararlanması ve ulaşılabilirlik sağlamak amacıyla kütüphanede gerekli olan alt yapı hazır hale getirilirken ayrı bir salon açılarak 2 Adet bilgisayar engelli vatandaşların hizmete sunuldu. Geçen yıllara ait görsel ve işitsel kayıt dışı materyal ve süreli yayınlar bedensel engellilerin kullanımına sunulurken, kütüphanenin hizmete açık olduğu haftanın beş günü, öğretmenleri rehberliğinde gelen öğrenci gruplarına kurum tanıtımı yapılırken, hizmetler ve faaliyetler hakkında anlatımda bulunulup öğrenci ve yetişkinlere yönelik kullanıcı eğitimi veriliyor. Bandırma İlçe Kütüphanesi'nde ayrıca serbest okuma saati uygulaması da gerçekleştirildiği öğrenildi.
Bandırma Kaymakamlığı'nın himayelerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2019 yılının sonunda başlattığı uzun süreli program dâhilinde salı ve cuma günleri BENGİ Okuma saati uygulaması yapılan kütüphanede sıralı şekilde tüm okulların programa iştiraki sağlanıyor. İlçe kütüphanesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü ile Bandırma’da bulunan ceza ve tutukevi sakinlerine yönelik geçici derme hizmeti uygulaması başlatıldı. Görev yapacak personele eğitim verilerek, KOHA Kütüphane sistemine gerekli uyum tamamlanırken kitap alışverişi de başlatıldı. İlçede bulunan kapalı cezaevi kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü vatandaşlar ilçe kütüphanesinden yararlanmaya başladılar.

BALIKESİR

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:45
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  • İKİNDİ 16:08
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