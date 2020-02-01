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Sındırgı leyleği Emitt’e uçtu Uçan halı görücüye çıktı

İHA

Termal turizm ile büyüyen Balıkesir'in Sındırgı ilçesi katıldığı turizm fuarlarının gözdesi olmaya devam ediyor. Yörük kızın hayalindeki uçan halı olarak tabir edilen Yağcıbedir halıları ve yöresel kıyafetleri ile dikkatleri üzerine toplayan Sındırgı, EMİTT Fuarında da ilçenin temsili haline gelen leylek ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Sındırgı leyleği Emitt’e uçtu Uçan halı görücüye çıktı

Termal turizm ile büyüyen Balıkesir’in Sındırgı ilçesi katıldığı turizm fuarlarının gözdesi olmaya devam ediyor. Yörük kızın hayalindeki uçan halı olarak tabir edilen Yağcıbedir halıları ve yöresel kıyafetleri ile dikkatleri üzerine toplayan Sındırgı, EMİTT Fuarında da ilçenin temsili haline gelen leylek ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı.
Doğal yaşama saygısı ile bilinen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş eski belediye binası üzerinde gündem olan leylek yuvasının yok olmaması adına binanın yıkımını iki ay erteleterek orijinal leylek yuvasını geçici bir direk üzerine taşımıştı. Türkiye’de bir ilk olarak leylek yuvasının da yer aldığı yeni belediye binası inşa edilerek bu yuva projedeki yerine konmuş ve yeni belediye hizmet binasına ilk yerleşen ev sahipleri ilçenin temsili haline gelen leylekler olmuştu.
Turizm alanında önemli bir ilerleme kaydeden Sındırgı ilçesinin turizm logosu da leyleklerden esinlenilerek oluşturuldu. Bu yıl 24.sü düzenlenen ve Sındırgı Belediyesinin ilçenin tanıtımı açısından büyük önem verdiği EMİTT fuarına ise yağcıbedir halısı ve yöresel ürünlerin yanı sıra leyleklerin ve yöreselliğin ön planda olduğu bir hazırlık yapıldı. A’dan Z’ye tüm ilçeleriyle Balıkesir’in tüm güzelliklerinin tanıtıldığı fuarda Balıkesir’e ilgi bu yıl daha da arttı.
Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan 24. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, 30 Ocak itibari ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Perşembe günü açılışı gerçekleştirilen fuar 2 Şubat Pazar günü tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Valiliği, GMKA işbirliği ile hazırlanan stantta Sındırgı ilçesinin 3000 yıllık değeri Yağcıbedir halıları, kolonyaları, yöresel lezzetlerine kadar İstanbul TÜYAP fuar alanında ziyaretçilerini ağırlıyor. Sındırgı ilçesine özgü 3000 yıllık yağcıbedir halıları, doğal, tarihi ve kültürel değerler, yöresel ürünler ve tarihi kolonya Balıkesir standında Sındırgı Belediyesi tarafından tanıtılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standında yer alan Sındırgı ilçesi 20 ilçe içerisinde yine dikkatleri üzerine çekiyor.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş bu tür fuarların ilçenin tanıtımı ve daha fazla yatırımcıya ulaşabilmek için önemli olduğunu vurgulayarak İlçenin herkes tarafından bilinen bir hal almaya başladığını ve termal turizmin parlayan yıldızı olacağını belirtti. Başkan Yavaş “ Turizm bir memleketin başka insanlar tarafından keşfedilmesini sağlayabilecek ve oranın neyi var, ne alınır, ne yenilebilir, bütün bunların ortaya konulduğu çok önemli bir hem geçim kaynağı hem de o şehrin tanıtımı için çok önemli bir nokta. Bundan dolayı da insanlar kendi üzerlerinde bulunan güzellikleri tanıtabilmek maksadıyla fuarlar yapıyor. Şu anda İstanbul Beylikdüzü’nde TÜYAP’ta Türkiye’nin en büyük turizm fuarındayız. Büyükşehir belediye başkanımız Yücel Yılmaz uhdesinde çok güzel bir Balıkesir standı yapıldı. Bu stant içerisinde hem Sındırgımızın doğal şehrimizin Yörük kültürünü, yağcıbedir halısını, termallerini ve doğal güzelliklerini, Hisaralan Jeoparkını, Ulus dağını burada tanıtma fırsatı buluyoruz. İstiyoruz ki insanlar bizim şehrimize, bizim bölgemize daha çok gelsinler, bizim yaşadığımız dingin, mutlu güzel hayatı onlar da yaşasınlar. Balıkesir Türkiye’nin parlayan bir yıldızı. Üç ayrı iklim her bir noktada. Termali var, denizi var, güneşi var, kültürü var. Bu değerler inşallah gün yüzüne çıktıkça daha çok insanlar bölgemize gelmeye başlayacaklar. Ondan dolayı gelin görün, Balıkesir’i keşfedin diyorum. Herkesi memleketimize Balıkesir’e doğal şehir Sındırgı’ya davet ediyorum” şeklinde konuştu.
Balıkesir Büyükşehir belediye başkanı Yücel Yılmaz Dünya’nın her yerinden katılımcı ile beraber Balıkesir Büyükşehir’i 20 ilçesi ile temsil ettiklerini belirterek, Balıkesir’de 12 ay turizmin gelişmesi adına çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

BALIKESİR

01 Şubat 2020 Cumartesi

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