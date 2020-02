Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 97 - Budo Gemlik Basketbol: 105

Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Budo Gemlik Basketbol takımına sahasında 10597 mağlup oldu.



Salon: Kurtdereli

Hakemler: Aydın Karaçam xx, Halil Erkoç xx, N. Yasin Kahraman xx

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xxx 19, Gökhan Aydın xx 10, Harun Can Doğan xx 6, Emre Tanışan xx 11, Berkay Genç xxxx 26, Mertcan Sonkol x 2, Fatih Kızılca xxx 14, Mert Konuk xx 9

Başantrenör: Mustafa Mavili

Budo Gemlik Basketbol: Watkıns xxx 27, Can Terzioğlu xx, Adem Ören xx 8, Johnson xxx 28, Berkay Kutlu xx, Murat Can xx 12, Yunus Çankaya xxx 11, Serdar Yavuz xxx 15, Eyüp Aydoğam x 2, Faik Can x 2

Başantrenör: İsmail Fatih Elbaş

1. Periyot: 2326 (Budo Gemlik)

Devre: 5142 (Balıkesir BŞB)

3. Periyot: 7569 (Balıkesir BŞB)

5 Faulle çıkan: Can Terzioğlu (Budo Gemlik Basketbol)

