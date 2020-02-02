Balık adam, deniz kazasında öldü

Profesyonel dalgıç olan ve sürekli denizle iç içe hayat süren balık adam Süleyman Güney İpekçi (80) geçirdiği bot kazası sonucu hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar mahallesinde yıllardır deniz ile iç içe olan aynı zamanda da profesyonel dalgıçlık yapan balık adam Süleyman Güney İpekçi (80), hediye edilen, zodyak bot ile denize açıldı. Kıyıdan yaklaşık 100150 metre sonra içinde bulunduğu botun hakimiyetini kaybeden İpekçi, engesini kaybederek denize düştü. Kontrolsüz bir şekilde hareket halinde kendi ekseninde daire çizen zodyak bot’a tekrar hakim olmak isteyen İpekçi, teknenin altında kalarak ağır yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla karaya çıkartılan İpekçi Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen İpekçi kurtarılamadı.

Ocaklar Halkı tarafından sevilen ve sayılan biri olan Balık adam Süleyman Güney İpekçi, ikindi namazına müteakip Ocaklar Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.

BALIKESİR 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:44

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