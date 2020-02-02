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Bandırmalı öğretmen CERN'de

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde fizik öğretmeni olarak görev yapan Alper Kılıç, İsviçre'de bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezine (CERN) davet edildi.

Bandırmalı öğretmen CERN'de

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde fizik öğretmeni olarak görev yapan Alper Kılıç, İsviçre'de bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezine (CERN) davet edildi.
Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Alper Kılıç, İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan ve içerisinde 'Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın da yer aldığı Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezine (CERN) davet edilen Türk öğretmenler arasına katıldı. CERN'de 8 gün süreyle 'evrenin oluşum sırları' konusunda eğitim görecek olan Kılıç, merkezdeki eğitim programlarına katılarak gözlemci ülke olan Türkiye adına yapılan çalışmaları izleyecek. 1954 yılında 12 ülkenin ortaklığında kurulan ve günümüzde Türkiye'nin gözlemci ülke sıfatıyla bulunduğu CERN'de 10 bin kadar fizikçinin görev yaptığını ifade eden Kılıç, "Türkiye'den CERN'e gitmek için 388 kişi başvurdu. Sınav sonrası sayımız 50'ye düştü. Daha sonra CV elemelerinde ise bu sayı 35'e indirildi. Ben de Balıkesir ilinden katılan tek fizik öğretmeni olarak CERN'e davet edildim. Daha önceden Balıkesir'den buraya katılan fizik öğretmeni olmamış. Kendi imkanlarımla gidiyorum. Ama Türkiye 4 yıldan bu yana CERN'e fizik öğretmeni gönderiyor. Tabi her meslek öğretmeni gibi benim de CERN'e gitmek hayalimdi. Böyle bir hayalimi gerçekleştirmek bana heyecan veriyor. Türkiye ve Balıkesir adına bunu yapabilmekte gurur veriyor. Orada 810 gün arasında bir eğitim gerçekleştireceğiz. İncelemelerde bulunarak bu inceleme ve tespitlerimi burada öğrencilerimle paylaşacağım. Öğrencilerim de en az benim kadar heyecanlı" dedi.
Okul öğrencilerinden 12. sınıf öğrencisi Kutay Dalkılınç ise fizik öğretmeni Alper Kılıç'ın CERN'e gidecek olmasından mutlu olduklarını ifade ederek, "Öğretmenimizin CERN'e gitmesi bizim için gurur duyulacak bir durum. Orada yapılanları bizler fizik derslerimizde müfredatta işliyoruz. Bu açıdan da çok yararlı olacağını düşünüyorum. Alper öğretmenimizin fizik alanında Bandırma'da bilinen tanınan bir öğretmen olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda da seçilmesi ve ön plana çıkması bize gurur verdi" diye konuştu.

BALIKESİR

02 Şubat 2020 Pazar

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