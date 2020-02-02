Kampanyayla peynir fiyatları düştü, ilgi arttı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde mandıralarda artan fiyatlar yüzünden peynir satışları düşerken, bazı mandıralar satışları artırmak için kampanyalar düzenlemeye başladı. Peynir çeşitlerinde 8 liraya kadar indirimler dikkat çekerken, 15 liraya düşen köy peyniri de yoğun ilgi gördü.

Cumhuriyet Meydanı'nda hizmet veren bir firma peynir çeşitlerinde indirime gidince halkın ilgisi büyük oldu. Kampanyanın büyük ilgi gördüğünü anlatan satış görevlisi Zekeriya İman, son zamanlarda düşen satışların kampanya sayesinde arttığını söyledi. Kampanyanın devam edeceğini belirten İman, “Son zamanlarda artan fiyatlar yüzünden satışlar azalmıştı. Kampanya başlattık. 38 lira olan kelle sepet peynirini 35 liraya indirirken, 38 lira olan Ezine inek peynirini de 30 lira indirdik. 12 lira olan kaşar lorunu 10 liraya satıyoruz. 20 lira olan taze köy peynirini ise 15 liraya indirdik. En çok da 15 liraya inen köy peyniri ilgi görüyor. Kampanya sayesinde satışlarımızda büyük artış oldu” dedi.

BALIKESİR 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:44

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