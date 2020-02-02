Burhaniye’de protokol bu nişanda bir araya geldi

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Burhaniye'de iş adamı Taşkın Bayrak’ın kızı Türk Hava Yolları Yer Hizmetleri(TGS) kurumsal iletişim görevlisi İlknur Bayrak, mesai arkadaşı Necmettin Çiftçioğulları ile nişanlandı.

Ören Mahallesi'nde düzenlenen nişan törenine, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Öztürk, Belediye Meclis Üyesi Cemal Akkılınç ile iş adamları ile kalabalık davetli grubu katıldı.

Nişan töreninde, konukları kız babası Taşkın Bayrak ile damat babası Hayrabolu Borsa ve Ticaret Odası Başkanı Süreyya Çiftioğulları ile birlikte eşleri karşıladı. Nişan yüzüklerini takan Ahmet Sucu'da gençlere mutluluklar diledi. Törende, Metin Çavdar yönetimindeki orkestranın çaldığı müzik konukları coştururken, ilk dansı genç nişanlılar yaptı. Konuklarda genç çifti yalnız bırakmazken, Trakya oyunları da ihmal edilmedi. İlknur Bayrak’ın babası Taşkın Bayrak ile oynadığı zeybek büyük alkış aldı. Nişan törenine damadın amcaları Mehmet ve Muzaffer Çiftçioğulları da katıldı. Konuklara teker teker teşekkür eden Taşkın Bayrak, düğünün bahara yapılacağını açıkladılar.

BALIKESİR 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:44

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