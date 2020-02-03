Eski lastikler hayvan barınağı oldu

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Susurluk Belediyesi kullanılmış eski araç lastiklerini kedi ve köpeklerin barınmaları için kulübe yaptı. Belediye tarafından sokak hayvanları için yapılan barınaklara yem ve su takviyesi yapıldı.

Susurluk Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi tarafından kullanımı dolmuş artık lastiklerle yapılan kedi ve köpek barınakları, Çaylak piknik alanı bölgesine ve muhtelif yerlere konuldu. Ayrıca belediye ekipleri sokak hayvanları için barınakların etrafına ekipler tarafından yem ve su takviyesi yapıldı. Vatandaşlar da bu noktalara yemek, mama ve su desteği ile sokak hayvanlarına destek veriyorlar.

BALIKESİR 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:36

YATSI 19:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.