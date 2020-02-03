Ucuz zeytinyağı alırken bir kez daha düşünün

Bakanlık tarafından yayınlanan tağşişli ürün listelerinde zeytinyağı üreticilerinin çokluğu dikkati çekti. Tüketicilere gerçek zeytinyağı hakkında tavsiyelerde bulunan Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, “Tüketicilerimiz toptan fiyatlara borsalardan bakabilirler. Buna göre fiyat politikası zaten ürünün kalitesi ile direk ilişkili” dedi.

Zeytinyağında sahtecilik, tağşiş (karışım yağı) devam ediyor. Özellikle sanal ortamda ve gelir geçer firmalar tarafından yapılan tağşiş yüzünden tüketiciler hakiki zeytinyağı aldıklarını zannederken, farklı bitkisel yağlar ile karışımları ucuz oldukları için zeytinyağı diye yiyorlar. Konu hakkında bilgi veren Dr. Mücahit Kıvrak, “Tarım Bakanlığının yayınlamış olduğu tağşiş listesinde birçok firma var. Bunların çoğu zeytinyağı ile ilgili. Ancak burada yıllardır tüketicilerimize hizmet eden firmalardan ziyade geliş geçer firmaların olması dikkat çekici. Burada perakende sektörüne çok büyük görevler düşüyor. Mutlaka kaynağı bilinen markalardan alışveriş etmeliler. Dikkati çeken bir diğer konu da zeytinyağlarına diğer başka bitkisel yağların karıştırılarak tüketilmesidir. Bunlar fiyat politikası ile ilişkili. Ülkemizde zeytinyağının bir toptan fiyatı var. Bundan daha düşük bir fiyata asla zeytinyağı satılamaz. Bu konuda tüketicilerimiz toptan fiyatlara borsalardan bakabilirler. Buna göre fiyat politikası zaten ürünün kalitesi ile direk ilişkili. Eğer üreticilerimiz ve tüketicilerimiz daha dikkatli olurlarsa hem tağşiş meselesinin üstüne gidilir, hem de sağlıklı zeytinyağı tüketirler” dedi.

BALIKESİR 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:43

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