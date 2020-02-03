22 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir polisi son 1 ay içinde 242 uyuşturucu satıcısını yakaladı.

Balıkesir polisi uyuşturucu ile mücadeleye aralıksız devam ediyor. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 1.01.2020 31.01.2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 132 ayrı olayda 267 gram bonzai, 670 gram esrar, 120 gram skunk, 115 adet ecstasy, 374 uyuşturucu hap, 0,36 gram kokain, 64 gram metamfetamin ele geçirdi. Toplam 242 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 22 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BALIKESİR 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:36

YATSI 19:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.