Susurluk’ta kaldırım ve esnaf denetimleri sürüyor Mezarlığa abdest alma alanı yapıldı

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Susurluk Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta içinde esnafı dolaşarak işgaliye ve işyeri denetimlerine denetimlerine devam etti. Belediye ekipleri ilçe mezarlığına vatandaşların abdest alacağı, Kuran okuyacağı ve vatandaşların dinlenmeleri için kapalı sundurma alanı yaptı.

Susurluk Belediyesine bağlı zabıta ekipleri işyeri denetimlerini sürdürüyor. Belediye zabıta ekipleri denetimlerde işyerlerinin yola bakan cephelerinin ne kadarını kullanacağı esnafa ve işyeri sahiplerine bilgilendirme yapıyorlar. Susurluk Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Yonsul, Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarih ve 14 sayılı Meclis Kararına ile belirlendiğini belirterek, “Esnafın kaldırımları belirlenen limitlerin dışında işgal edilip edilmediğini düzenli olarak kontrol ediyoruz. Yaptığımız bu kaldırım ve esnaf kontrollerimiz devam edecek ” dedi.

Susurluk Belediyesi İlçe mezarlığına vatandaşların abdest alacağı, kuran okuyacağı ve dinlenmeleri için kapalı sundurma alanı yaptı.

Susurluk Belediyesine bağlı ekipler ilçe mezarlığının girişinde bulunan alana mezarlık ziyaretlerinde bulunacak vatandaşların abdest alacağı, Kuran okuyabileceği, bayanların başörtü alabileceği oturma ve dinlenme alanı hazırlanarak hizmete sunuldu. Yeni yapılan bu alan için vatandaşlar memnuniyetini belirterek, Başkan Nurettin Güney’e teşekkür ettiler.

BALIKESİR 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:43

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