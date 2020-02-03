Ahmet Mekin'in eşi Erdek'te toprağa verilecek

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Türk sinemasının emektar oyuncusu Ahmet Mekin’in eşi oyuncu Kumral Şükran Kurteli vefat etti.

Bir süredir Antalya’da Akdeniz Üniversitesi’nde kanser tedavisi gören Kumral Şükran Kurteli (82), bu sabah hayatını kaybetti. Sürekli eşinin yanında bulunan Ahmet Mekin, acı haberle sarsıldı.

Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı'yı arayan Ahmet Mekin, Erdek'te eşi için yer talebinde bulundu. Başkan Vekili Yapakçı İHA'ya yaptığı açıklamada, "Sanatçı Ahmet Mekin abimiz beni arayıp mezar yeri talebinde bulundu. Biz de Erdek Belediyesi olarak Ocaklar Mahallesinde bulunan kabristanda yerini hazılıyoruz" dedi.

Yapakçı, Kurteli’nin cenazesinin bugün uçakla Edremit’e getirileceğini, daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait bir araçla Erdek’e getirileceğini, muhtemelen yarın öğle namazını müteakip Ocaklar'da toprağa verileceğini" açıkladı.

Ahmet Mekin, eşiyle birlikte 1980 yılından beri Erdek'te yaşıyordu.

BALIKESİR 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:43

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