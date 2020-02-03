Edremit’in acil toplanma alanları güncellendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Edremit’in acil toplanma alanları güncellendi

İHA

Balıkesir'in Edremit Belediyesi ve Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Edremit ilçesinde olası bir doğal afet durumuna karşı acil toplanma ve barınma alanlarını güncelledi.

Edremit’in acil toplanma alanları güncellendi

Balıkesir’in Edremit Belediyesi ve Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Edremit ilçesinde olası bir doğal afet durumuna karşı acil toplanma ve barınma alanlarını güncelledi.
AFAD Balıkesir İl Müdürü Bayram Şahin ve Balıkesir AFAD ekibi, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ı ziyaret ederek Edremit'te yaşanabilecek bir doğal afet durumunda vatandaşların ihtiyacı olan acil toplanma ve barınma alanlarıyla ilgili çalışma yaptı. Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, Edremit Belediye Meclis Üyesi Yüksek Mimar Hüseyin Güven, Edremit Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü İlhan Yazar ve Edremit İmar Müdürlüğü teknik personelleri de toplantıda hazır bulundu. Edremit’in uydu görüntülerinden toplanma alanlarını inceleyen ekip, ardından yerlerin uygunluğunu belirlemek için alanları tek tek gezerek teknik değerlendirme yaptı. Değerlendirme sonrası Edremit genelinde güncellenen 111 acil toplanma ve 15 barınma alanlarına; toplanma alanları ve barınma alanlarını gösteren tabelalarının koyulması kararı alındı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, olası bir doğal afet durumunda vatandaşların güvenliğini sağlayabilmek için belediye olarak üstlerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getireceklerini ifade ederek AFAD yetkililerine teşekkür etti. Arslan, “Doğal afetlerin ne zaman yaşanacağını ne yazık ki bilemiyoruz. AFAD ile yaptığımız ortaklaşa çalışmayla olası bir afet durumuna karşı ön hazırlığımızı yaptık. Edremit’in acil toplanma ve barınma alanları güncellenmiş şekilde hazır. Tabelalarımızı koyduktan sonra vatandaşlarımızla da bu alanları paylaşacağız” şeklinde konuştu. AFAD İl Müdürü Bayram Şahin de AFAD Balıkesir İl Müdürlüğü olarak tüm ilçeleri gezerek olası bir afet durumuna hazır olmak için belediyelerle iş birliği içinde tespitlerde bulunduklarını belirtti. Şahin, “Edremit’in acil toplanma ve barınma alanları belediyemizle yaptığımız iş birliği sonucunda güncelledik. Başkanımız Selman Hasan Arslan’a ve ekibine teşekkür ederiz” dedi.

BALIKESİR

03 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:43
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 13:27
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:36
  • YATSI 19:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor
YEREL HABERLER Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor
Havran halkı doğal gaz ile tanıştı
YEREL HABERLER Havran halkı doğal gaz ile tanıştı
Traktörü ile şarampole yuvarlandı
YEREL HABERLER Traktörü ile şarampole yuvarlandı
Ahmet Mekin'in eşi Erdek'te toprağa verilecek
YEREL HABERLER Ahmet Mekin'in eşi Erdek'te toprağa verilecek
Elif’in Düşleri Müzikaline Çocuklar Akın Etti
YEREL HABERLER Elif’in Düşleri Müzikaline Çocuklar Akın Etti
Susurluk’ta kaldırım ve esnaf denetimleri sürüyor Mezarlığa abdest alma alanı yapıldı
YEREL HABERLER Susurluk’ta kaldırım ve esnaf denetimleri ...
Sağlık-Sen'den sınav açıklaması
YEREL HABERLER Sağlık-Sen'den sınav açıklaması
Burhaniye'de emekli bankacı kaktüs evi kurdu onlarca çeşidini yetiştirdi
YEREL HABERLER Burhaniye'de emekli bankacı kaktüs evi kurdu onlarca ...
Burhaniyeli simitçi sigarayı bırakmanın 13’ncü yılını pasta ile kutladı
YEREL HABERLER Burhaniyeli simitçi sigarayı bırakmanın 13’ncü yılını ...
22 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER 22 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Ucuz zeytinyağı alırken bir kez daha düşünün
YEREL HABERLER Ucuz zeytinyağı alırken bir kez daha düşünün
Şampiyonluk kupasını başkanlarının mezarına götürdüler Körfez 1. Amatör Şampiyonu Adaspor, kupasını eylül ayında vefat eden başkanlarına armağan etti
YEREL HABERLER Şampiyonluk kupasını başkanlarının mezarına ...
Eski lastikler hayvan barınağı oldu
YEREL HABERLER Eski lastikler hayvan barınağı oldu
Ayvalık’ta Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen ...
02.02.2020 günü ile aşklarını ölümsüzleştirdiler
YEREL HABERLER 02.02.2020 günü ile aşklarını ölümsüzleştirdiler
Balıkesirspor - Altay maçının ardından Adıgüzel: "Alınan bir puan çok değerli" Tandoğan: "Futbolcularımız elinden gelen her şeyi yaptılar"
YEREL HABERLER Balıkesirspor - Altay maçının ardından Adıgüzel: ...
15 Temmuz şehidinin cenazesi Bandırma'ya nakledildi
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidinin cenazesi Bandırma'ya nakledildi
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Altay: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Altay: 0
Burhaniye’de protokol bu nişanda bir araya geldi
YEREL HABERLER Burhaniye’de protokol bu nişanda bir araya geldi
Ayvalık MHP teşkilatına nezaket ziyareti
YEREL HABERLER Ayvalık MHP teşkilatına nezaket ziyareti
EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası
YEREL HABERLER EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası
Özel ekip kuran jandarma hırsızları kıskıvrak yakaladı
YEREL HABERLER Özel ekip kuran jandarma hırsızları kıskıvrak ...
Edremit, EMITT'te yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Edremit, EMITT'te yoğun ilgi gördü
Başkanlar zeytin fidanı dağıttılar
YEREL HABERLER Başkanlar zeytin fidanı dağıttılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X