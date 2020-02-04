Balıkesir'de polis okul uygulaması yaptı

Balıkesir polisi çocukların korunması ve vatandaşların huzur ve güven ortamını arttırmak amacıyla il genelinde uygulama yaptı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması yaptı. 108 ekip ve 338 polis memuru ile yapılan "Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi ve Tek Dal Sigara Uygulaması" denetimlerinde il genelinde okul çevresindeki parklar, bahçeler, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia, tekel ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonlarının genel güvenlik ve asayiş yönünden denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 3 bin 889 şahsın GBT kaydı sorgulanırken, 515 servis aracı kontrol edildi. 19 araç sürücüsüne 8 bin 294 TL. cezai işlem yapılırken, 5 araç trafikten men edilmiştir. Yapılan denetimlerde 15 aranan şahıs yakalanırken, 4 kişiye adli ve idari işlem yapılmıştır. Uygulamalarda 1 adet yivsiz av tüfeği de ele geçirildi.

BALIKESİR 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:37

YATSI 19:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.