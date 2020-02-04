Balıkesir'de son 1 ayda 177 silah yakalandı

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Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 ayda yaptıkları uygulamalarda 177 silah ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de 1 ayda 177 ruhsatsız silah ele geçirildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Balıkesir ve ilçelerinde son 1 ay içinde yaptığı operasyonlarda ruhsatsız 61 adet ateşli silah, 85 adet yivsiz av tüfeği, 31 adet kurusıkı silah, muhtelif çap ve markalarda bin 387 adet fişek ele geçirdi.

BALIKESİR 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:42

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