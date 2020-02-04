Burhaniyelilerin yardımları yerine ulaştı

Burhaniye ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce “Çocuklar üşümesin” projesi kapsamında hazırlanan atkı, bere ve çoraplar ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştı. Zonguldak Çaycuma Dereköseler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin sevinçleri fotoğraflara da yansıdı.

Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Okul Aile Birliği Başkanı Meral Özgür ve usta öğretici Adeviye Karaimam öncülüğünde bir araya gelen usta öğretici ve kursiyerler, ördükleri atkı, bere ve çorapları Zonguldak Çaycuma Dereköseler İlkokulu ve Ortaokulu ile Ağrı Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Burhaniye Bahadınlı İlkokuluna gönderdi. Yardımlar yerine ulaşırken, Zonguldak Çaycumalı öğrencilerden fotoğraflar geldi. Öğrencilerin sevinçleri gözlerinden okunurken, yardımların öğrencilere ulaşması emeği geçen usta öğretici ve kursiyerleri sevindirdi. Kampanyaya katılanlara teşekkür eden Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, “Çocuklar üşümesin kampanyası ile yüzlerce öğrenciye atkı ve bere ulaştırdık. Son olarak gönderdiğimiz atkı ve berelerde yerine ulaştı. Zonguldak Çaycuma Dereköseler İlkokulu ve Ortaokulundan fotoğraflar geldi. Çocukların mutlulukları yüzlerinden okunuyor. Güle güle giysinler. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kampanyalarımız devam edecek” dedi.

BALIKESİR 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:42

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